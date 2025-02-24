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رياضة

أوسكار يحضر محاضرة فنية للحكام بعد الجولات 13 و14 و15 بالدوري

لجنة الحكام،فيتو
لجنة الحكام،فيتو

اتحاد الكرة،عقدت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة فنية بمقر الاتحاد اليوم الإثنين، لتحليل وتقييم أداء الحكام في المباريات الأسابيع 13 و14 و15، بحضور أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام عبر تقنية " زوم " والحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات.

ووجه أوسكار رويز كلمة للحكام في بداية المحاضرة أثنى خلالها على أدائهم في المباريات الأخيرة، والتزامهم بالتعليمات التي منحها لهم خلال ورشة تطوير الحكام تحت إشراف فيفا، قبل أن يقوم أعضاء اللجنة بشرح جميع الحالات ومناقشتها مع الحكام على مدار 4 ساعات.

 

أبرز المعلومات عن الكولومبي أوسكار رويز

ويمتلك أوسكار رويز سيرة ذاتية رائعة في مشواره مع كرة القدم، وهو من مواليد الأول من نوفمبر عام ١٩٦٩، وهو حكم كولومبي دولي سابق، وحصل على الشارة الدولية من الفيفا طوال الفترة من ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠١١ قبل قرار اعتزاله، واتجاهه للعمل في مجال تطوير التحكيم.

 

وسبق لـ أوسكار رويز أن أدار مباريات عديدة في بطولات كأس العالم، ٢٠٠٢ في كوريا الجنوبية واليابان، و٢٠٠٦ في ألمانيا، وكذلك ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا.

وبعد اعتزاله تم تعيينه من قبل الفيفا، في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

 

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