الحبس عامين لعصابة سرقة التكاتك بالنزهة

قضت محكمة جنح النزهة بحبس تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة مركبات التوك التوك بدائرة قسم شرطة النزهة بالحبس عامين.

كانت مباحث قسم شرطة النزهة قد تلقت بلاغا من سائق توك توك يفيد بسرقة مركبته بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين أن تشكيلا عصابيا مكون من عاطلين وراء ارتكاب الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب واقعتين سرقة توك توك بأسلوب المفتاح المصطنع وأرشدا عن المركبات التي سرقوها.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.