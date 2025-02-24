الإثنين 24 فبراير 2025
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حوادث

الحبس عامين لعصابة سرقة التكاتك بالنزهة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنح النزهة بحبس تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة مركبات التوك التوك بدائرة قسم شرطة النزهة بالحبس عامين.

كانت مباحث قسم شرطة النزهة قد تلقت بلاغا من سائق توك توك يفيد بسرقة مركبته بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين أن تشكيلا عصابيا مكون من عاطلين وراء ارتكاب الواقعة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب واقعتين سرقة توك توك بأسلوب المفتاح المصطنع وأرشدا عن المركبات التي سرقوها.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح النزهة قسم شرطة النزهة النيابة العامة

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