اتحاد مستثمري المشروعات: الإبقاء على سعر الفائدة التمويلية أصاب مجتمع الأعمال بالإحباط

حذر اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة من زيادة الضغوط والأعباء على القطاع الخاص في ظل السياسة الانكماشية المتبعة حاليا وارتفاع معدلات التضخم في السوق المحلي مصحوبا بانخفاض ملحوظ في معدلات السيولة المتداولة.

علاء السقطي: التضخم المصحوب بانخفاض السيولة يرفع أعباء الاستثمار المحلي

وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد في بيان له أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير أصاب المستثمرين بالإحباط، حيث إنه كان لديهم توقعات قوية بخفض الفائدة تزامنا مع خفض قيمة دعم الصادرات و قبولهم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه بزيادة قدرها ألف جنيه مرة واحدة .

وأكد السقطي أنه رغم قرار البنك المركزى الذي جاء مخالفا لتوقعات واحتياجات المستثمرين إلا أن هذه المرحلة تتطلب الحوار البناء والتعامل بحكمة بين جميع المؤسسات الحكومية والمدنية حفاظا على اقتصادنا المحلى وتحسبا لأى قرارات دولية متوقعة تتم بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أنه يجب إنشاء مبادرات تمويلية مخفضة لكل رأس مال عامل فى السوق لدعم نمو الاقتصاد المحلى. كما طالب الاتحاد أيضا الجهات المسئولة بالعمل على سرعه رد الضريبة لتشجيع التصدير والحفاظ على مكتسبات الفواتير الإلكترونية.

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