الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اتحاد مستثمري المشروعات: الإبقاء على سعر الفائدة التمويلية أصاب مجتمع الأعمال بالإحباط

علاء السقطى، فيتو
علاء السقطى، فيتو

حذر اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة من زيادة الضغوط والأعباء على القطاع الخاص في ظل السياسة الانكماشية المتبعة حاليا وارتفاع معدلات التضخم في السوق المحلي مصحوبا بانخفاض ملحوظ في معدلات السيولة المتداولة.

 

علاء السقطي: التضخم المصحوب بانخفاض السيولة يرفع أعباء الاستثمار المحلي

وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد في بيان له أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة  دون تغيير أصاب المستثمرين بالإحباط، حيث إنه كان لديهم توقعات قوية بخفض الفائدة  تزامنا مع خفض قيمة دعم الصادرات و قبولهم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه  بزيادة قدرها ألف جنيه مرة واحدة  .

وأكد السقطي أنه رغم قرار البنك المركزى الذي جاء مخالفا لتوقعات واحتياجات المستثمرين إلا أن هذه المرحلة تتطلب الحوار البناء والتعامل بحكمة بين جميع المؤسسات الحكومية والمدنية حفاظا على اقتصادنا المحلى وتحسبا لأى قرارات دولية متوقعة تتم بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أنه يجب إنشاء مبادرات تمويلية مخفضة لكل رأس مال عامل فى السوق لدعم نمو الاقتصاد المحلى. كما طالب الاتحاد أيضا الجهات المسئولة بالعمل على سرعه رد الضريبة لتشجيع التصدير والحفاظ على مكتسبات الفواتير الإلكترونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاء السقطى اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة التضخم

مواد متعلقة

اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكشف أبرز التحديات الاقتصادية خلال 2025

الأكثر قراءة

العشاء الأخير، ضحايا منصة FBC يكشفون كواليس النصب عليهم داخل مصر

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

إسرائيل تكشف شرطها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

أيمن الرمادي الضحية الـ 11 في مسلسل رحيل المدربين بالدوري المصري

إضافة مادة بقانون الإجراءات الجنائية تقضي بحق ولي الدم بالصلح في جرائم القتل

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

السيسي ونظيره الزامبي يشهدان التوقيع على 5 مذكرات تفاهم، الزراعة والصحة الأبرز

منوعات

المزيد

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 24 - 2 - 2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التخدير الطبي لإجراء العمليات في نهار رمضان يبطل الصوم؟ الإفتاء تسحم الجدل

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية