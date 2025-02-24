رئيس مجلس النواب يبحث مع نظيرته القبرصية تعزيز التعاون المشترك

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الإثنين، بمقر المجلس أنيتا ديميتريو رئيسة مجلس النواب القبرصي والوفد المُرافق لها.

علاقات الصداقة الراسخة



في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وقبرص في ضوء حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المُستمر بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون البرلماني والتشاور والتنسيق بين البلدين إزاء القضايا والملفات محل الاهتمام المُشترك.



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وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أهمية تعزيز التعاون المصري القبرصي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والسياحة، مؤكدًا على أهمية تنشيط مبادرة إحياء الجذور بين مصر وقبرص واليونان، كما أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على موقف مصر الثابت لحل القضية القبرصية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

رئيسة مجلس النواب القبرصي



من جانبها، أبدت رئيسة مجلس النواب القبرصي تقديرها لتلك الزيارة، والتي تأتي لدفع علاقات الصداقة التاريخية بين مصر وقبرص، مؤكدة أن قبرص تعتبر مصر حليف استراتيجي في ضوء دورها الحيوي والهام في المنطقة، وكذا التأكيد على موقف قبرص الداعم لحل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، كما أكدت رئيسة مجلس النواب القبرصي على دعم قبرص لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي.



تعزيز التعاون البرلماني

وفي ختام اللقاء، وقع المستشار الدكتور رئيس المجلس مع رئيس مجلس النواب القبرصي مذكرة للتفاهم لتعزيز التعاون البرلماني والتنسيق والتشاور بين البرلمانين إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك.

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