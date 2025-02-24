الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

التزام دستورى، رئيس مجلس النواب يشدد على حضور الوزراء اجتماعات اللجان النوعية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

انتقد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، تكرار تغيب عدد من الوزراء، عن اجتماعات اللجان النوعية، قائلا، خلال كلمة بالجلسة العامة اليوم: نلاحظ خلال الفترة الأخيرة تغيب عدد من الوزراء عن اجتماعات اللجان النوعية ومنها لجنة الخطة والموازنة التى تناقش حاليا الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.

التقاليد البرلمانية

وأضاف جبالى،: أن ذلك يتنافى مع التقاليد البرلمانية ويتنافى مع النصوص الدستورية التى تلزم بحضور الوزراء تلك المناقشات الهامة، حيث لم يحضر الوزير المعنى لتلك المناقشات، وجميعنا يعلم مدى أهمية مناقشات الحساب الختامى وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوصه.

وشدد جبالى، على وزير الشئون النيابية والقانونية، أهمية التنبيه على الوزراء المعنيين بأهمية الحضور بأشخاصهم اجتماعات اللجنة.

متابعة حضور الوزراء

كما شدد على الأمين العام لمجلس النواب،  متابعة حضور الوزراء، وإبلاغه بموقف حضور الوزراء أولا باول.

وأكد، أن لا تهاون في ذلك الأمر نظرا لأنه التزام دستورى لا خيار فيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماعات اللجان الجهاز المركزى للمحاسبات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة الحسابات الختامية الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشئون النيابية والقانونية النصوص الدستورية حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجنة الخطه والموازنه

مواد متعلقة

النواب يوافق على مجموع مواد الإجراءات الجنائية ويؤجل الموافقة النهائية

النواب ينتهي من مناقشة الإجراءات الجنائية، ورئيس المجلس: إنجاز حقيقي

زراعة النواب توافق على منحة يابانية بقيمة 500 مليون ين يابانى

بـ7.4 مليار دولار، النواب يوافق على زيادة اكتتاب مصر ببنك التنمية الإفريقي

الأكثر قراءة

العشاء الأخير، ضحايا منصة FBC يكشفون كواليس النصب عليهم داخل مصر

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

إسرائيل تكشف شرطها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

أيمن الرمادي الضحية الـ 11 في مسلسل رحيل المدربين بالدوري المصري

إضافة مادة بقانون الإجراءات الجنائية تقضي بحق ولي الدم بالصلح في جرائم القتل

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

السيسي ونظيره الزامبي يشهدان التوقيع على 5 مذكرات تفاهم، الزراعة والصحة الأبرز

منوعات

المزيد

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 24 - 2 - 2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التخدير الطبي لإجراء العمليات في نهار رمضان يبطل الصوم؟ الإفتاء تسحم الجدل

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية