رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معرض مشروعات تخرج طلاب حاسبات ومعلومات

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي أعمال المعرض الطلابي الأول لمشروعات تخرج طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بمقر الكلية والذي يضم مشروعات التخرج لطلاب السنة النهائية بالكلية، وذلك ضمن مشاركة كلية الحاسبات والمعلومات في فعاليات الأسبوع البيئي السابع عشر بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتورة نهلة فتحي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور همام الشاذلي الاستاذ المساعد بالكلية ومدير برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجنوب الوادي الاهلية، أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية، والطلاب المشاركين.

أدوات الذكاء الاصطناعي

وتضمنت مشروعات الطلاب عددًا من الأفكار الإبداعية لاستخدام وتوظيف التكنولوجيا وادوات الذكاء الاصطناعى في مجالات عدة مثل إدارة البنية التحتية للشبكات وبرامج IT، وتأهيل الطلاب لسوق العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقديم الخدمات للشركات والمؤسسات المتخصصة، وإدارة مشروعات الطاقة الشمسية، وخدمات البيع والشراء أونلاين، وإدارة دولاب العمل، والإدارة الذكية للري، والتحكم وإدارة الروبوت من خلال الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الغياب الإلكتروني لطلاب الجامعات، وغيرها من المشروعات الإبداعية فى مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي المختلفة، واستمع رئيس الجامعة لعرض الطلاب لكل مشروع ومهام تنفيذه وأهميته، والمشكلات التي تحلها المشروعات، كما دار حوار بينه والطلاب خلال عرض المشروعات.

تطوير مهارات الطلاب التقنية

وأشاد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بالمشروعات المبتكرة والمتميزة التي قدمها الطلاب، والتي تعكس مستوى التطور والتعلم والتدريب المتميز الذي يتمتع به طلاب الكلية، مشيرا إلى اهتمام إدارة الجامعة بالجانب العملي والتطبيقي بجانب الدراسة الأكاديمية من خلال تطوير مهارات الطلاب التقنية لتقديم حلول برمجية للمشكلات المعاصرة في مختلف القطاعات، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق.

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