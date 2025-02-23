الأحد 23 فبراير 2025
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تفاصيل العثور علي جثة متحللة في قنا

جثه،فيتو
جثه،فيتو

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا،  اليوم الأحد، على جثة سيدة متحللة مجهولة الهوية في منطقة جبلية بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد،  بالعثور على جثة سيدة متحللة في منطقة جبلية بنجع عزوز بمركز دشنا.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سيدة تبلغ قرابة 37 عاما، متحللة ومتوفية منذ أكثر من 6 أشهر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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