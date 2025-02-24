آخماد حريق وحدة سكنية فى قنا

أخمدت الحماية المدنية، بمحافظة قنا حريق، داخل شقة سكنية في الطابق الثالث بجوار دوار العمدة، في قرية المعري، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل شقة سكنية في قرية المعري مركز قوص.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص نشوب حريق داخل شقة سكنية في الطابق الثالث بجوار دوار العمدة في قرية المعري مركز قوص، تم السيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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