الإثنين 24 فبراير 2025
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رياضة

معلول يواصل الغياب عن الأهلي أمام حرس الحدود

علي معلول
علي معلول

تأكد استمرار غياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفريق في مباراة حرس الحدود الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

وعلمت فيتو أن معلول يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين عشرة إلى أربعة عشر يوما من أجل إعلان جاهزيته بعد تعرضه للإصابة بشد عضلي. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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