الإثنين 24 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، اندلاع حريق داخل دار أيتام في ولاد الشمس

ولاد الشمس
ولاد الشمس

تشهد أحداث مسلسل ولاد الشمس الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد مالك وطه الدسوقي حريق دار الايتام التي تربى فيها ولعة ومفتاح مما يجعل أحداث العمل تزداد سخونة بينهما وبين صاحب الدار الذي يلعب دوره الفنان محمود حميدة.

 

وخلال الأحداث يحاول محمود حميدة تدبير قضية للتخلص من طه الدسوقي، ويدخله السجن.

تفاصيل مسلسل ولاد الشمس 


وكشفت الكواليس عن عدد من المشاهد  التي ظهر فيها الفنان محمود حميدة وأحمد مالك وطه دسوقي ومريم الجندي، بالإضافة لبعض المشاهد لمعتز هشام.

وكان القائمون على مسلسل “ولعة ومفتاح” قد قرروا عودتهم إلى اسم العمل الأصلي، والذى كان قد اشتهر به في البداية وهو “ولاد الشمس”، وتم بدء التصوير تحت هذا الاسم، وجمعت المشاهد الأولى كل من الفنان أحمد مالك والفنان طه الدسوقي في إحدى دور رعاية الأطفال.

ويظهر كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في مرحلة الطفولة وهما داخل إحدى دور الأيتام، والتي يحاولان الهرب منها كثيرًا، وبعد سن معينة يخرج الاثنان ويقومان بالسرقة، إلى أن يتم القبض عليهما في إحدى المرات.

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