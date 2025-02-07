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ثقافة وفنون

طه الدسوقي يدخل في خلاف مع محمود حميدة ضمن أحداث ولاد الشمس

مشهد من مسلسل ولاد
مشهد من مسلسل ولاد الشمس

تشهد أحداث مسلسل ولاد الشمس الذي يقوم ببطولته كل من الفنان طه الدسوقي والفنان احمد مالك، وجود خلاف بين طه الدسوقي والفنان محمود حميدة الذي يعمل مدير دار أيتام تربي بها كل من “ولعة ومفتاح”.

وخلال الأحداث يحاول محمود حميدة تدبير قضية للتخلص من طه الدسوقي، ويدخله السجن.

تفاصيل مسلسل ولاد الشمس 

وكشفت الكواليس عن عدد من المشاهد  التي ظهر فيها الفنان محمود حميدة وأحمد مالك وطه دسوقي ومريم الجندي، بالإضافة لبعض المشاهد لمعتز هشام.

وكان القائمون على مسلسل “ولعة ومفتاح” قد قرروا عودتهم إلى اسم العمل الأصلي، والذى كان قد اشتهر به في البداية وهو “ولاد الشمس”، وتم بدء التصوير تحت هذا الاسم، وجمعت المشاهد الأولى كل من الفنان أحمد مالك والفنان طه الدسوقي في إحدى دور رعاية الأطفال.

ويظهر كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في مرحلة الطفولة وهما داخل إحدى دور الأيتام، والتي يحاولان الهرب منها كثيرًا، وبعد سن معينة يخرج الاثنان ويقومان بالسرقة، إلى أن يتم القبض عليهما في إحدى المرات.

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