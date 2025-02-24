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أنهى حياة شقيقه وأبنائه، اليوم أولى جلسات محاكمة سفاح كفر الأعصر بالشرقية

جريمة كفرالاعصر،
جريمة كفرالاعصر، فيتو

تنظرمحكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية اليوم الإثنين أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيقه واثنين من أبنائه خنقا والشروع في قتل زوجته بمنزلهم الكائن بقرية كفر الأعصر بدائرة مركزأبو كبير بسبب خلافات على الميراث.

بعد إحالة المتهم لمحاكمة عاجلة.. التفاصيل الكاملة لجريمة كفر الأعصر بالشرقية.. الجاني أنهى حياة شقيقه وطفليه بسبب الميراث.. والعناية الإلهية تنقذ زوجة الضحية من الموت (صور)

إحالة مرتكب جريمة كفر الأعصر لمحاكمة عاجلة

وكانت نيابة شمال الزقازيق الكلية  قد قررت في وقت سابق إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بإنهاء حياة شقيقه واثنين من أبنائه والشروع في قتل زوجة المجني عليه.

استغل نوم شقيقه وخنقه مع أبنائه، تفاصيل جديدة في اعترافات سفاح الشرقية

حيث سيطرت حالة من الذهول والصدمة على أهالي قرية كفرالأعصر التابعة لمركز أبو كبير بعدما شاهدوا الأجهزة الأمنية تصطحب المتهم؛ لتمثيل الجريمة وإجراء المعاينة التصويرية بحضور وكيل نيابة أبو كبير، إذ لم يتوقعوا أن أحد أبناء قريتهم سيقدم على قتل شقيقه وأبنائه بهذه الوحشية.

العثور على أب وأطفاله متوفين داخل منزلهم بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد العثورعلى 3 جثث لأشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم بقرية الأعصر التابعة لمركز أبو كبير.

وعلى الفور، انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة "بلال.ع" 40 عامًا، وأطفاله "حور" 6 سنوات و"عبد الرحمن" 4 سنوات ادعاء آثار خنق ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم رئيس فرع البحث الجنائي بمركز أبو كبير، ورئيس المباحث بمركز شرطة أبو كبير، ورئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.

انتقال فريق من نيابة الشرقية العامة إلى موقع العثور على 3 أفراد من أسرة واحدة 

فيما انتقل فريق من نيابة الشرقية العامة إلى موقع العثورعلى 3 أفراد من أسرة واحدة متوفين داخل منزلهم بقرية كفر الأعصر التابعة لمركز أبو كبير، وأمرت بنقل الجثث إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي للتشريح وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

الزوجة اكتشفت الواقعة.. وفاة أب وطفليه داخل منزلهم بالشرقية

وكان أهالي  قرية كفر الأعصر قد تفاجأوا بصراخ ربة منزل بعد عودتها من سوق القرية، إذ تفاجأت بزوجها وطفليها (جثث هامدة) داخل إحدى غرف النوم بالمنزل.

وأكدت أمام جهات التحقيق، أن هناك خلافات عائلية بين المجني عليه ( زوجها) وشقيقه ويدعى"م.ع" ويبلغ من العمر45 عاما، بسبب الميراث ووجهت له اتهاما بقتل زوجها وطفليها.

وأشارت إلى أن المذكورعقب ارتكابه جريمته لاذ بالفرار من القرية هو وأسرته.

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