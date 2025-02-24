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تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

أسعار المواشي، فيتو
أسعار المواشي، فيتو

تشهد أسواق المواشي انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث سجّلت الأسعار في سوق مزغونة بالعياط بمحافظة الجيزة تراجعًا ملحوظًا اليوم الاثنين. 

سعر المواشي في سوق مزغونة

يتراوح سعر الكيلو القائم من العجل الجاموسي بين 145 جنيهًا و155 جنيهًا، فيما يتراوح سعر من البقري للإناث بين 160 جنيهًا و165 جنيهًا، أما الذكور فيتراوح سعر الكيلو القائم منها بين 170 جنيهًا و175 جنيهًا.

وعلى صعيد آخر، سجّل سعر الخروف الصغير ما بين 2000 جنيه، بينما يتراوح سعر الخروف الكبير بين 7000 جنيه و10000 جنيه، أما سعر كيلو اللحم من الجزار فيتراوح بين 240 جنيهًا و280 جنيهًا.

يأتي هذا التراجع في الأسعار بالتزامن مع استعدادات الأسر المصرية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

أسعار اللحوم قبل شهر رمضان 2025

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، انخفضت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو 25 جنيها، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 407.8 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

 سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم انخفاضًا يقدر بـ 26 جنيهًا في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 383.4 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيهًا في الأسواق.

 سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 356.2 جنيه، بانخفاض 24.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

 سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 389.7 جنيه في الأسواق، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

انخفاض سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا يقدر بجنيهين عن سعره السابق، إذ سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 394.8 جنيه في الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيها في الأسواق.

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