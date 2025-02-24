التنظيم والإدارة يعلن عن 25217 وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (25217) في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية وفقًا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 14 مارس 2025 حتى 27 مارس 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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