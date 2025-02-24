خلال 8 أيام، النواب يحسم ضوابط تحرير نص الحكم على المتهم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة المؤجلة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتحرير الحكم على المتهم وأسبابه وموعد إصداره.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على مقترح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والتي تتمثل في وضع أسباب الحكم سواء بخط اليد أو بالوسائل الإلكترونية.

تحرير الحكم على المتهم بجميع أسبابه

وأصبح نص المادة (۳۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يحرر الحكم بأسبابه كاملًا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره.

وضع أسباب الحكم الصادر على المتهم في نسخة

وإذا كان الحكم صادرًا من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بنفسه سواء بخطه أو بإحدى الوسائل الإلكترونية، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب.

توقيع القاضي على الحكم

فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بنفسه سواء بخطه أو بإحدى الوسائل الإلكترونية يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.

أسباب تأخير التوقيع على الحكم

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يومًا دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرًا بالبراءة.

وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.

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