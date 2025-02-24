الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشة 528 مادة حتى جلسة أمس.

ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة مواد مشروع القانون حتى المادة الأخيرة رقم 541.

حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى

وشهدت جلسة أمس، موافقة مجلس النواب، على حالات التعويض عن الحبس، الواردة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى

كما وافق المجلس على المادة 523 والتى تنص على حالات التعويض.

وجاء نص المادة  (٥٢٣) كالتالى:

يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي البن الحبس الاحتياطي الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائي مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون

مواد متعلقة

اليوم، مجلس النواب يحسم الجدل حول أعمال المنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

زراعة النواب توافق على منحة يابانية بقيمة 500 مليون ين يابانى

مجلس النواب يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة

بدء جلسة النواب لعرض تقارير عن اتفاقيات دولية واستكمال مناقشة الإجراءات الجنائية

الأكثر قراءة

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

أبرزها الزمالك وزد، مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

بعد تدهور حالتها الصحية، تفاصيل مرض بطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

وزير الصحة: توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الحيوية بقيمة 1.2 مليار جنيها

مواعيد مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي

التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة 15 مايو.. الأب وشقيقين وراء الجريمة.. اختطفوا شابًّا وأنهوا حياته.. والمحكمة تحيل أوراقهم للمفتي

منوعات

المزيد

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة 12 جامعة أهلية جديدة تضم 98 كلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية