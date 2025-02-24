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محافظات

بالأسماء، حركة تنقلات لرؤساء المدن والأحياء في سوهاج

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

 أصدر اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج اليوم الإثنين، قرار 145 لسنة 2025 حركة تغيرات وتنقلات في رؤساء المدن على مستوى مراكز واحياء المحافظة. 

 

حركة تنقلات رؤساء المدن والاحياء بسوهاج 

 وشملت الحركة تكليف هلال زكى السيد أبو بكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج للعمل رئيسا لمركز ومدينة جرجا، وفريدة سيد سلام رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر رئيسا لمركز سوهاج، وعاطف أحمد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز جرجا للعمل رئيسا للمنشاة، وخالد عبدالشافى محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ساقلتة رئيسا لمركز ومدينة المراغة وحسين السيد رئيس مركز ومدينة البلينا رئيس لمركز ومدينة دارالسلام وشريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المراغة رئيس لمركز مدينة ساقلتة ويسرى عبدالحفيظ عثمان نائب رئيس الوحدة المحلية  لمركز المراغة رئيس لمركز البلينا وشربات محمد صديق نائب مركز ومدينة جرجا رئيسا لمدينة حى الكوثر 

 

والقرار ينهى تكليف كلا من الآتي أسماؤهم وعودتهم إلى جهات عملهم الاصلية وهم كلا محمد السيد عوض رئيس الوحدة المحلية  لمركز ومدينة دارالسلام وأحمد البدرى عبداللطيف.

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احياء المحافظة احمد البدري عبدالفتاح سراج مدينة دارالسلام مدينة المراغة مدينة حى الكوثر

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