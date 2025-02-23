الأحد 23 فبراير 2025
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محافظ سوهاج يشارك في الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية

محافظ سوهاج يشارك
محافظ سوهاج يشارك في الحوار المجتمعي

شارك اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، في فعاليات الحوار المجتمعي الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية 2025م، والذي أقيم بنادي المحليات بمدينة ناصر، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وخبراء التعليم، وأولياء الأمور، وممثلين عن مختلف فئات المجتمع السوهاجي.

محافظ سوهاج يشارك في الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية 

 

وتوجه محافظ سوهاج بالشكر لوزارة التربية والتعليم على اتاحة الفرصة للمجتمع للمشاركة في اتخاذ مثل تلك القرارات المصيرية التي تهم الأسرة المصرية، مؤكدا على جودة وأهمية المقترح في تطوير العملية التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يُعد خطوة هامة لخدمة الطلاب وأولياء الأمور، وجميع عناصر العملية التعليمية، وكذا سوق العمل، مؤكدا على ضرورة توسيع دائرة النقاش المجتمعي حول هذا الموضوع لتشمل جميع فئات المجتمع، من أجل ضمان تحقيق رؤية متكاملة حول آلية تطبيق النظام وضمان استمراريته ونجاحه على أرض الواقع.

ومن جانبه استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، تفاصيل مقترح النظام الجديد، والفلسفة والمنطلقات الخاصة به، والتي تهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلا عن الحفظ والتلقين، وتوفير تعلم متعدد التخصصات، بالإضافة إلى دمج المواد العلمية والأدبية والفنية.

نظام البكالوريا الجديد يتضمن الصف الأول الثانوي

وأشار وكيل الوزارة أن نظام البكالوريا الجديد يتضمن الصف الأول الثانوي " المرحلة التمهيدية، ويدرس فيها الطالب 7 مواد، ثم الصف الثاني الثانوي " المرحلة الرئيسية "، وهو عبارة عن مواد أساسية " عربي، تاريخ، وانجليزي"، ومواد تخصصية في مجالات " الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، الآداب والفنون "، وفي الصف الثالث الثانوي " المرحلة الرئيسية " يدرس الطالب مادة التربية الدينية كمادة أساسية بالإضافة إلى المواد التخصصية، بحيث يدرس الطالب 4 مواد فقط في الصف الثاني الثانوي، و3 مواد فقط في الصف الثالث الثانوي.

وطلب المحافظ في نهاية اللقاء عرض نتائج الحوار المجتمعي ومخرجاته للاستفادة بها في بناء رؤية متكاملة، تمهيدا لعرض المشروع على مجلس النواب.

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