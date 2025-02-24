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اقتصاد

شريف فاروق: كارت موحد لـ 24 مليون بطاقة تموين يشمل الخدمات الصحية والمالية والتموينية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 استعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خطط الوزارة في تطوير منظومة التموين في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تطوير جميع المنافذ لنحو 1060 منفذ على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في الحوار المجتمعي حول تطوير منظومة الدعم والخدمات علي البطاقة التموينية والذي يستفيد منه 69 مليون مواطن، حيث من المستهدف التحول إلى الدعم النقدي.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى  عقدته  الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى  - رئيس مجلس الإدارة، لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، حول:"تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر" لاستعراض فرص الشراكة مع القطاع الخاص في دعم منظومة التجارة الداخلية وفرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد.

 

 

تطوير منظومة التجارة الداخلية وبالتعاون مع القطاع الخاص

 وأوضح أن تطوير منظومة التجارة الداخلية يتم بالتعاون مع القطاع الخاص واستخدام جهاز تنمية النجارة بما يسمح بشراكات دولية ومحلية يمكننا من مواكبة التغيرات في الأسعار والتضخم وبالتالي التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي وينعكس إيجابيا على دعم المواطن.

وأشار إلى استخدام التكنولوجيا والتطبيقات المختلفة لرقمنة المنظومة بما في ذلك المخابز وسلاسل الإمداد والتتبع سيمكن الوزارة من إعطاء الدعم والخدمات للمواطنين علي بطاقة موحدة "كارت موحد للخدمات" تشمل الخدمات الطبية والمالية والتموينية، مشددا على أنه يوجد 24 مليون بطاقة تموينية، كما أن إضافة المواليد على البطاقات لم ولن تتوقف.

وأكد أن التنسيق مستمر مع وزير الزراعة حول الأسعار والتعاقدات لضمان اسعار جاذبة للمزارعين، موضحا أن سعر القمح بلغ 14500 جنيه للطن وهو اعلى من السعر العالمي ومشجع للمزارعين حيث زادت معدلات التوريد الي 3.5 مليون طن العام الماضي ونستهدف 4 إلى 5 ملايين طن خلال الموسم الجديد منتصف أبريل هذا العام.

 

 

وحضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة علاء الزهيري الأمين العام والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة وعلاء الدين السبع، وهيثم الهوارى رئيس لجنة الزراعة ورامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الأطروش المستشار الإعلامي.

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الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق التجارة الداخلية

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