رئيس التمثيل التجارى يشارك فى منتدى الأعمال المصرى الإسبانى

شارك الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى متحدثا فى منتدى الأعمال المصرى الإسبانى الذى عقد بالعاصمة الإسبانية مدريد على هامش زيارة رئيس الجمهورية، والذى تم تنظيمه بالتعاون مع الغرفة التجارية الإسبانية.

ويأتى ذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الأسبانى ونحو مائة شركة أسبانية تعمل فى عدد من المجالات الهامه والمهتمة بالاستثمار فى السوق المصرى.

الإحصاء: 3 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال 2024

قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا

وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا إلى 3.1 مليار دولار عام 2024 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2023.



قيمــة الصــادرات المصــرية لأسبانيا

وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لإسبانيا 1.5 مليار دولار عام 2024 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من أسبانيا

وبلغت قيمة الواردات المصرية من إسبانيا 1.6 مليار دولار خلال عــام 2024 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى إسبانيا خلال عام 2024

1. حديد وصلب بقيمة 227 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 195 مليون دولار

3. ملابس جاهزة بقيمة 173 مليون دولار..

4. خضروات وفواكه بقيمة 120 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 115 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أسبانيا خلال عام 2024



1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 239 مليون دولار.

2. وقود وزيوت معدنية ومنتجاتها بقيمة 188 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 168 مليون دولار.

4. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 133 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 81 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إسبانيا 21.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 18.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الإسبان العاملين بمصر 4.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023



و بلغت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر 123 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 161 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في إسبانيا 61.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 63 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.



وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان إسبانيا 47.9 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

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