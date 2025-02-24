نزيف بالمخ، التقرير الطبي المبدئي لحالة مسن دهسه توك توك بالمنيرة الغربية

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في إصابة مسن على المعاش، إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء سيره على الطريق العام بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

وبالفحص تبين من التقرير الطبي المبدئي أن المصاب يبلغ من العمر 70 عامًا، وأصيب بعدما صدمه مركبة "توك توك" يقوده شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، كان يسير بسرعة عالية، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة، بنزيف في المخ وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب تمهيدا لسماع أقواله.

بلاغ بإصابة مسن في حادث تصادم بدائرة القسم

تلقى المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بإصابة شخص مسن في حادث تصادم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم التحفظ على المركبة وقائدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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