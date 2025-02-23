الأحد 23 فبراير 2025
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سياسة

التفاصيل الكاملة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد

تفاصيل التحقيق والمحاكمة
تفاصيل التحقيق والمحاكمة عن بعد

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

إجراءات التقاضي عن بعد

ووافق مجلس النواب على المادة (٥٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.

 يجوز لجهة التحقيق المحاكمة عن بعد مع المتهمين

ووافق مجلس النواب على المادة (٥٢٦) من مشروع القانون: يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.

النظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير

ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.

ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة ٥٢٠ من هذا القانون.

كما وافق النواب على المادة (٥٢٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.

موعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد

كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٢٨) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون.

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