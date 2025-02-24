الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صراع ثلاثي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة إشبيلية ضد مايوركا

ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة إشبيلية ضد مايوركا

ترتيب الدوري الإسباني، يعتلي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب الوصافة وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث قبل مباراة إشبيلية ضد ريال مايوركا مساء اليوم بختام الجولة الـ25 من الليجا.

ترتيب فرق الدوري الإسباني  

1- برشلونة 54 نقطة
2- ريال مدريد 54 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 53 نقطة
4- أتلتيك بيلباو 48 نقطة
5- فياريال 44 نقطة
6- رايو فاليكانو 35 نقطة
7- ريال بيتيس 35 نقطة
8- ريال سوسييداد 34 نقطة
9- ريال مايوركا 34 نقطة
10- سيلتا فيجو 32 نقطة
11- أوساسونا 32 نقطة
12- جيرونا 31 نقطة
13- إشبيلية 31 نقطة
14- خيتافي 30 نقطة
15- إسبانيول 27 نقطة
16- ليجانيس 24 نقطة
17- لاس بالماس 23 نقطة
18- فالنسيا 23 نقطة
19- ديبورتيفو ألافيس 22 نقطة
20- بلد الوليد 15 نقطة
 

جدول ترتيب الدوري الإسباني 

وكان ريال مدريد حقق الفوز على جيرونا 2-0، وبرشلونة على لاس بالماس بنفس النتيجة ضمن مواجهات الجولة الـ 25 لبطولة الدوري الإسباني  فيما فاز أتلتيكو مدريد على فالنسيا 3-0.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة ريال مدريد ترتيب فرق الدوري الإسباني الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد ريال مايوركا شبيلية جدول ترتيب الدوري الاسباني الليجا

مواد متعلقة

نجم برشلونة السابق: ريال مدريد الأفضل في العالم

مودريتش يحسم مستقبله مع ريال مدريد

وكيل لامين يامال يصدم ريال مدريد بشأن التعاقد مع جوهرة برشلونة

إنجاز جديد لنجم برشلونة بعد الفوز على إشبيلية

الأكثر قراءة

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 24 فبراير 2025 (آخر تحديث)

أبرزها الزمالك وزد، مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

خلال 8 أيام، النواب يحسم ضوابط تحرير نص الحكم على المتهم

بعد تدهور حالتها الصحية، تفاصيل مرض بطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

بعد فسخ تعاقده مع المصري، علي ماهر مديرًا فنيًّا لسيراميكا

تفاصيل الهجوم على القنصلية الفرنسية بمرسيليا

منوعات

المزيد

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية