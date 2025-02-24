صراع ثلاثي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة إشبيلية ضد مايوركا

ترتيب الدوري الإسباني، يعتلي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب الوصافة وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث قبل مباراة إشبيلية ضد ريال مايوركا مساء اليوم بختام الجولة الـ25 من الليجا.

ترتيب فرق الدوري الإسباني

1- برشلونة 54 نقطة

2- ريال مدريد 54 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 53 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 48 نقطة

5- فياريال 44 نقطة

6- رايو فاليكانو 35 نقطة

7- ريال بيتيس 35 نقطة

8- ريال سوسييداد 34 نقطة

9- ريال مايوركا 34 نقطة

10- سيلتا فيجو 32 نقطة

11- أوساسونا 32 نقطة

12- جيرونا 31 نقطة

13- إشبيلية 31 نقطة

14- خيتافي 30 نقطة

15- إسبانيول 27 نقطة

16- ليجانيس 24 نقطة

17- لاس بالماس 23 نقطة

18- فالنسيا 23 نقطة

19- ديبورتيفو ألافيس 22 نقطة

20- بلد الوليد 15 نقطة



جدول ترتيب الدوري الإسباني

وكان ريال مدريد حقق الفوز على جيرونا 2-0، وبرشلونة على لاس بالماس بنفس النتيجة ضمن مواجهات الجولة الـ 25 لبطولة الدوري الإسباني فيما فاز أتلتيكو مدريد على فالنسيا 3-0.

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