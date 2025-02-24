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محافظات

مهندس مسيحي يشارك جيرانه المسلمين تعليق الزينة والفوانيس بالغربية (فيديو وصور)

مهندس مسيحي يشارك
مهندس مسيحي يشارك جيرانه المسلمين

شارك المهندس ماهر عراقي، وهو مواطن مسيحي جيرانه المسلمين في مدينة السنطة بـ محافظة الغربية أجواء الفرح والبهجة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك وذلك في لفتة إنسانية رائعة تعكس روح المحبة والأخوة بين أبناء الوطن الواحد.

 

وقام "ماهر عراقي" بشراء الزينة والفوانيس الرمضانية وحرص على تعليقها في الشارع الذي يقطن فيه جنبًا إلى جنب مع جيرانه المسلمين في مشهد يبرز التلاحم الوطني والتعايش السلمي الذي يميز المجتمع المصري.

 

وقال "ماهر عراقي": "فكرت في مشاركة إخوتي المسلمين فرحتهم بقدوم شهر رمضان فاشتريت زينة وفوانيس رمضان وبدأت في تعليقها بالشارع والجميع يعيش في وطن واحد يحب بعضهم بعضًا، المسلمون يشاركون الأقباط في أعيادهم وأحزانهم والعكس صحيح وهذا هو المعنى الحقيقي للمحبة والأخوة بين المصريين".

وأشاد المسلمون بهذه اللفتة الكريمة، والتي لم تتوقف عند "ماهر" فقط بل امتدت لتشمل عددًا من الأقباط الذين انضموا إليه في تعليق الزينة رغبة منهم في إدخال السرور على قلوب المارة والمصلين الذين سيأتون إلى المساجد خلال شهر رمضان.

وأضاف "ماهر" أنه بدأ هذا التقليد منذ قرابة 20 عامًا مستلهمًا هذه العادة من والده الراحل الذي كان دائمًا ما يحثه على مشاركة جيرانه المسلمين فرحتهم بـ شهر رمضان وأكد أنه الآن يصطحب أولاده معه ليغرس في قلوبهم حب الجميع وترسيخ قيم الوحدة الوطنية.

وأكد “ماهر” أن هذا المشهد الجميل في مدينة السنطة ليس غريبًا على المصريين الذين لطالما جسدوا أروع معاني التآخي والتضامن ليظل رمضان في مصر شهرًا يجمع القلوب قبل أن تضيء الفوانيس الشوارع.

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