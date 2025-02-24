حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة ومبلغ مالي بالعياط

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة ومبلغ مالي من سائق بدائرة مركز شرطة العياط، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم كريم عليان رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بضبط شخصين لاتهامهما بسرقة سيارة ملاكي وبداخلها مبلغ مالي من سائق عن طريق المغافلة.

وانتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المتهمين هما "بدوي"، 30 عامًا، و"مصطفى"، 34 عامًا، وتم ضبطهما بعد تحديد هويتهما وتتبع خط سيرهما، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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