الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طفل تحت تهديد السلاح بالعياط

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

عاقبت محكمة الجيزة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة هتك عرض طفل تحت تهديد السلاح في منطقة العياط.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض الطفل المجني عليه "م.ع"، الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالقوة والتهديد، مستغلا حداثة سنه بأن أمسكه وطرحه أرضا مقيدا يداه شاهرا سلاح أبيض "كتر" على رقبته.

 

وأفادت التحقيقات بأن المتهم اقتاد الطفل عنوة إلى منزل مهجور قصي عن أعين المارة قاصدا من ذلك إبعاده عن أعين ذويه، وهتك عرض الطفل بالقوة والتهديد بأن أشهر صوبه السلاح الأبيض، مهددا إياه بـ إلحاق الأذى به إن لم يرضخ له، وتعدى عليه.

 

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محكمة الجيزة العياط الجيزة

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