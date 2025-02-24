الواثق بالله يترأس اجتماع الجهات المصرية المشاركة في «اكسبو أوساكا 2025»

ترأس الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام لمصر في اكسبو أوساكا، الاجتماع التنسيقي الأول للجهات المصرية الأعضاء باللجنة الوطنية الخاصة بالمشاركة المصرية في معرض اكسبو أوساكا ٢٠٢٥.

بدء فعاليات معرض اكسبو أوساكا يوم ١٣ ابريل

وعقد الاجتماع بمقر التمثيل التجاري الاجتماع التنسيقي الأول للجهات المصرية الأعضاء باللجنة الوطنية الخاصة بالمشاركة المصرية في معرض اكسبو أوساكا ٢٠٢٥ حيث تضمن الاجتماع الإشارة للترتيبات الجارية لقرب بدء فعاليات معرض اكسبو أوساكا يوم ١٣ أبريل ولمده ٦ أشهر تنتهي في ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ وأهمية استغلال هذه الفعالية للترويج لمصر اقتصاديا وسياحيا وثقافيا.

كما أنه من المقرر أن يقوم نحو 30 مليون زائر بحضور المعرض هذا العام الذي ستشارك به نحو 165 دولة ومؤسسة دولية تسعي للتعريف بالهوية الخاصة بهم.

وتضمن الاجتماع تعريف المشاركين بالاجتماع بالمستجدات الخاصة بالجهود المبذولة من التمثيل التجاري في هذا الاطار، فضلا عن التعرف على المساهمة الممكن تقديمها من جانب الجهات المصرية المشاركة بالاجتماع بما يليق بمكانة مصر الرفيعة والبناء علي النجاح السابق تحقيقه في فعاليات إكسبو دبي 2020 وبما يضمن الحصول على النتائج المرجوة منه على النحو المأمول.

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