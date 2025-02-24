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حوادث

تجدد حبس عامل جراج طعن زميله بسلاح أبيض في الوراق

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عامل جراج طعن زميله طعنة نافذة في الصدر بسلاح أبيض على يد زميله، بسبب خلافات مالية نشبت بينهما في منطقة الوراق، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

مقتل عامل على يد آخر بالجيزة

 تلقى المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين بأحد الشوارع بدائرة القسم، أسفرت عن مقتل أحدهما.


بالانتقال والفحص، تبين مقتل المدعو "أحمد"، 30 عامًا، عامل جراج، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، فيما كشفت التحريات أن المتهم "أحمد"، 33 عامًا، قام بطعن المجني عليه بسلاح أبيض قبل أن يفر هاربا من موقع الحادث.

 

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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قاضي معارضات الجيزة الجيزة قسم شرطة الوراق

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