حجز سائق لقيادته ميكروباص برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر بالوراق

أمرت نيابة الوراق بحجز سائق سيارة لقيادته السيارة برعونة بالوراق، ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بالقيادة برعونة بالجيزة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

القبض على شخص لقيادته سيارة ميكروباص برعونة بالجيزة



يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا قيام قائد سيارة ميكروباص بالقيادة برعونة وفتح باب قائد السيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة منتهية التراخيص وقائدها سائق مقيم بالقليوبية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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