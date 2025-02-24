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حوادث

أقوال شهود العيان في سقوط سوداني من علو: يعاني من اضطرابات نفسية

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تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إقدام شاب سوداني الجنسية على إنهاء حياته قفزًا من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية في أكتوبر.

 

وبإجراء التحريات وسماع أقوال شهود العيان، تبين أن المتوفى كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة خلال الفترة الأخيرة، ما دفعه للانعزال عن محيطه، وظهر عليه علامات الاكتئاب قبل الواقعة.

 

سقوط سوداني من علو بالجيزة 

 

تلقى المقدم محمد داوود  رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثالث بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط شاب من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية ووفاته في الحال.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبيّن أن الجثمان لشاب يُدعى "مصطفى"، 26 عامًا، يعمل بائعًا متجولًا، يحمل جنسية دولة السودان.

 

 

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قسم شرطة أكتوبر نيابة الجيزة غرفة عمليات النجدة الجيزة

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