الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كواليس ظهور محمود بنتايك غاضبًا لحظة استلامه جائزة رجل مباراة القمة 129

محمود بنتايك
محمود بنتايك

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن مفاجأة بأن محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق كان رافضا استلام جائزة افضل لاعب في لقاء الزمالك والأهلي الماضي بسبب غضبه مما حدث معه في لقاء الزمالك وبتروجت

وقال المصدر: أن الجهاز الفني طلب من اللاعب استلام الجائزة لأن مثل هذه المباريات لم تتكرر كثيرًا بأن تفوز بأفضل لاعب خلالها.

وكان محمود بنتايك، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، تعرض لموقف محبط أثر في نفسيته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تراجع أداءه في بعض المباريات، في مباراة الزمالك ضد بتروجت، تم الإعلان عن فوزه بجائزة أفضل لاعب من قبل المذيع الداخلي للاستاد، ولكن تفاجأ بنتايك بعد ذلك بأن الجائزة قد تم منحها للاعب مصطفى الجمل من بتروجت، هذا الموقف أصاب بنتايك بخيبة أمل كبيرة، حيث شعر أن جهوده لم تحظَ بالتقدير الذي يستحقه، مما جعله في حالة من الاستياء والغضب.

إلا أن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي بيسيرو، كان حريصًا على دعم اللاعب ورفع معنوياته، وعليه، قرر الجهاز الفني أن يطلب من بنتايك استلام جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة، معتبرين أن اللاعب قد قدم أداء مميزًا في تلك المباراة.

فوز بنتايك بجائزة أفضل لاعب في مباريات القمة يعتبر إنجازًا كبيرًا في مسيرته، وهو ما يعزز من معنوياته ويؤكد على قدراته الفنية العالية، على الرغم من مشاعره السلبية بسبب الحادثة السابقة، إلا أن الجهاز الفني أكد له أن فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والأهلي هو تكريم مستحق لمجهوده الكبير في تلك المباراة، وأنه يستحق هذا التتويج بفضل أدائه الرائع. وهذا كان دافعًا له للقبول بالجائزة، مؤكدًا على قدرته على التغلب على المواقف الصعبة والتحديات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك بنتايك محمود بنتايك محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الزمالك وبتروجت والاهلي

مواد متعلقة

أبرزها الزمالك وزد، مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

أحمد فتوح يعود لقائمة الزمالك أمام زد

ads

الأكثر قراءة

أحد ضحايا منصة FBC: تحويشة عمري ضاعت، وأعرف ناس ماتت بالسكتة القلبية

العشاء الأخير، ضحايا منصة FBC يكشفون كواليس النصب عليهم داخل مصر

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

أيمن الرمادي الضحية الـ 11 في مسلسل رحيل المدربين بالدوري المصري

إضافة مادة بقانون الإجراءات الجنائية تقضي بحق ولي الدم بالصلح في جرائم القتل

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

إسرائيل تكشف شرطها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

منوعات

المزيد

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 24 - 2 - 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التخدير الطبي لإجراء العمليات في نهار رمضان يبطل الصوم؟ الإفتاء تسحم الجدل

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية