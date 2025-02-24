كواليس ظهور محمود بنتايك غاضبًا لحظة استلامه جائزة رجل مباراة القمة 129

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن مفاجأة بأن محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق كان رافضا استلام جائزة افضل لاعب في لقاء الزمالك والأهلي الماضي بسبب غضبه مما حدث معه في لقاء الزمالك وبتروجت

وقال المصدر: أن الجهاز الفني طلب من اللاعب استلام الجائزة لأن مثل هذه المباريات لم تتكرر كثيرًا بأن تفوز بأفضل لاعب خلالها.

وكان محمود بنتايك، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، تعرض لموقف محبط أثر في نفسيته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تراجع أداءه في بعض المباريات، في مباراة الزمالك ضد بتروجت، تم الإعلان عن فوزه بجائزة أفضل لاعب من قبل المذيع الداخلي للاستاد، ولكن تفاجأ بنتايك بعد ذلك بأن الجائزة قد تم منحها للاعب مصطفى الجمل من بتروجت، هذا الموقف أصاب بنتايك بخيبة أمل كبيرة، حيث شعر أن جهوده لم تحظَ بالتقدير الذي يستحقه، مما جعله في حالة من الاستياء والغضب.

إلا أن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي بيسيرو، كان حريصًا على دعم اللاعب ورفع معنوياته، وعليه، قرر الجهاز الفني أن يطلب من بنتايك استلام جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة، معتبرين أن اللاعب قد قدم أداء مميزًا في تلك المباراة.

فوز بنتايك بجائزة أفضل لاعب في مباريات القمة يعتبر إنجازًا كبيرًا في مسيرته، وهو ما يعزز من معنوياته ويؤكد على قدراته الفنية العالية، على الرغم من مشاعره السلبية بسبب الحادثة السابقة، إلا أن الجهاز الفني أكد له أن فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والأهلي هو تكريم مستحق لمجهوده الكبير في تلك المباراة، وأنه يستحق هذا التتويج بفضل أدائه الرائع. وهذا كان دافعًا له للقبول بالجائزة، مؤكدًا على قدرته على التغلب على المواقف الصعبة والتحديات.

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