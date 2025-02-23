الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو قيادة طفل لسيارة وركوب آخر على الشنطة بمدينة نصر

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة وركوب طفل آخر على الأجزاء الخارجية للسيارة بالقاهرة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة وركوب طفل آخر أعلى شنطة السيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

حملة أمنية في أسوان تضبط 6 قضايا مخدرات وتنفيذ 803 أحكام قضائية

الأمن يفحص بلاغات تعرض المواطنين لوقائع نصب من منصة FBC للاستثمار

وبالفحص تبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة) وبمناقشته أفاد بترك السيارة بأحد الورش لإصلاحها وأن الطفل الظاهر بمقطع الفيديو هو نجل مالك الورشة، تم ضبط مالك الورشة  (ميكانيكى – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) وبصحبته الطفل طالب 13 سنة، وومواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة أول مدينة نصر قسم شرطة ثالث مدينة نصر وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حملة أمنية في أسوان تضبط 6 قضايا مخدرات وتنفيذ 803 أحكام قضائية

حملة أمنية فى دمياط تضبط 4 قضايا مخدرات و6 من حائزى الأسلحة النارية

أخبار الحوادث اليوم: بلاغات بتعرض مواطنين لوقائع نصب من منصة FBC للاستثمار.. مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالجيزة والدقهلية.. وكشف ملابسات فيديو تعذيب طفلة الدقهلية

مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بترعة فى سوهاج

الأمن يفحص بلاغات تعرض المواطنين لوقائع نصب من منصة FBC للاستثمار

السيطرة على حريق مصنع في الوراق

تطورات قضية سفاح المعمورة.. فحص بلاغات تغيب جديدة.. فريق التحقيق يطور مناقشة المتهم ويوسع دائرة الاشتباه.. ودفاع الضحايا يقدم طلبًا لحظر النشر

رادارات المرور تلتقط 783 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يكشف مصير الدولار الفترة المقبلة في حال عدم تخفيض سعر الفائدة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

حقيقة رحيل كولر عن تدريب الأهلي بعد التعادل مع الزمالك في القمة

بيان ناري من عبد الواحد السيد ردا على تصريحات أمير عزمي مجاهد وأنباء إقالته

بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ15

نجيب ساويرس: ينبغي خصخصة النادي الأهلي وهذه رسالتي للخطيب

السور وقع على المعزين، إصابة 8 أشخاص أثناء تأدية واجب عزاء بالشرقية

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

منوعات

المزيد

حريق ضخم يلتهم 100 محل في سوق بطنجة المغربية (فيديو)

الشرطة الإسبانية تعلن النجاح في تفكيك شبكة للاتجار بالبشر

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية