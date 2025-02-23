الأمن يكشف ملابسات فيديو قيادة طفل لسيارة وركوب آخر على الشنطة بمدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة وركوب طفل آخر على الأجزاء الخارجية للسيارة بالقاهرة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة وركوب طفل آخر أعلى شنطة السيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة) وبمناقشته أفاد بترك السيارة بأحد الورش لإصلاحها وأن الطفل الظاهر بمقطع الفيديو هو نجل مالك الورشة، تم ضبط مالك الورشة (ميكانيكى – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) وبصحبته الطفل طالب 13 سنة، وومواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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