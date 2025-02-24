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رياضة

بيسيرو يحسم موقف أحمد الجفالي من لقاء الزمالك وزد

أحمد الجفالي
أحمد الجفالي

 يواصل أحمد الجفالي، صانع ألعاب فريق الزمالك، استعداداته المكثفة للمشاركة في مباراة الفريق المرتقبة ضد زد يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

بعد تراجع المدرب بيسيرو عن الدفع به في مباراة الزمالك والأهلي، أعرب الجفالي عن تفهمه لقرار المدرب، مؤكدًا استعداده التام للفرصة القادمة.

يُذكر أن الجفالي انضم إلى صفوف الزمالك قادمًا من الاتحاد المنستيري التونسي لمدة 3 مواسم ونصف، حيث يُتوقع أن يُسهم بمهاراته الفنية العالية في تعزيز خط وسط الفريق.

يُتوقع أن يكون الجفالي جاهزًا للمشاركة في مباراة الزمالك ضد زد، حيث يسعى الجهاز الفني للاستفادة من إمكانياته الفنية في تعزيز خط وسط الفريق.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين أمس على ملعب النادي استعدادًا لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد المدير الفني بأداء اللاعبين والمستوى الذي ظهر عليه الفريق في لقاء القمة الأخير أمام الأهلي، الذي أقيم بالأمس في مسابقة الدوري، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأكد بيسيرو للاعبين على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة وتحقيق الأهداف المطوبة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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