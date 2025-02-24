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اقتصاد

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

مرتبات شهر مارس
مرتبات شهر مارس

 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، بدأت وزارة المالية، منذ الساعات الأولى من صباح أمس الأحد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة، ووضعت الوزارة جدول صرف مرتبات شهر فبراير كاملة لجميع العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

ومع بدء صرف مرتبات شهر فبراير بدأ العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لجميع العاملين بالدولة.

وجاءت مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، بشكل مبكر نسبيًّا، ومن المقرر أن تشهد مرتبات مارس 2025 نفس الأمر بالتبكير أيضًا.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم صرف رواتب العاملين  بالدولة عن شهر مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٥

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٥ ، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر مارس المقبل، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مواعيد صرف المرتبات 

 وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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