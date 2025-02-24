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حوادث

إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة سرقة إطارات السيارات في الجيزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، للمحاكمة الجنائية، تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات المتوقفة بأسلوب "الفك" بمحافظة الجيزة.

 

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

 

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تمكنت من ضبط المتهمين بعد ورود معلومات حول نشاطهم الإجرامي، وكشفت التحريات أنهم ارتكبوا 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب في دوائر أقسام شرطة "أول وثان الشيخ زايد" و"الأهرام".


وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب تلك الجرائم وأرشدوا عن المسروقات، بالإضافة إلى السيارة والأدوات المستخدمة في عمليات السرقة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة التي أمرت بحبسهم.

 

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