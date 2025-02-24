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رياضة

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة حرس الحدود في الدوري

كولر
كولر

 استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود الأربعاء المقبل. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة حرس الحدود 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير 

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة واشرف داري وكريم الدبيس 

الوسط: مروان عطية وأحمد رضا وعمرو السولية 

الهجوم: إمام عاشور وحسين الشحات ووسام أبو علي 

اقترب كريم الدبيس من قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام حرس الحدود الأربعاء القادم وذلك على حساب احمد نبيل كوكا الذي بدأ أساسيا أمام الزمالك في القمة مؤخرا. 

قال مصدر داخل الأهلي أن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق سيعود لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم بعد أن تواجد احتياطيا في مباراة القمة أمام الزمالك مؤخرا. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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كولر الأهلي حرس الحدود

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