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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، شاهد البرومو الرسمي ل "عقبال عندكوا"

مسلسل عقبال عندكوا،
مسلسل عقبال عندكوا، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، طرحت منصة watch it عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”  البرومو الرسمي لمسلسل “عقبال عندكوا” بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

برومو مسلسل عقبال عندكوا 

ويأتي مسلسل “عقبال عندكوا” ضمن مجموعة الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم رمضان 2025.

قصة مسلسل عقبال عندكوا 

وتقدم إيمى سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" في مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمى وأشجان الذي عرض فى شهر رمضان 2017. 

أبطال مسلسل عقبال عندكوا 

مسلسل “عقبال عندكوا” بطولة النجمة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، اوس اوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد وإبرام سمير. 

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