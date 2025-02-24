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ثقافة وفنون

تقارير: مسلسل Lanterns سيكون موجهًا للكبار

مسلسل Lanterns، فيتو
مسلسل Lanterns، فيتو

DC، كشفت تقارير صحفية، أن مسلسل "Lanterns" سيكون موجهًا للكبار وغريبًا للغاية.

فيما أعلنت شبكة قنوات HBO، عن عرض الموسم الأول من مسلسل Lanterns، في عام 2026 حصريا عبر شاشتها.

فيما كشفت الممثلة بورنا جاجاناثان، أن مسلسل Lanterns، بدأ في مرحلة اختبار ما قبل التصوير، مشيدة بنص المسلسل قائلة: “إنه أفضل نص خيال علمي قرأته على الإطلاق”.

انضمام الممثلة "بورنا جاجاناثان" لطاقم عمل مسلسل Lanterns

وأعلنت شركة دي سي، عن تعاقدها رسميا، مع الممثلة "بورنا جاجاناثان" للمشاركة في مسلسل "Lanterns" المقرر عرضه على شبكة قنوات HBO.

وأوضحت شركة دي سي أن الممثلة "بورنا جاجاناثان"، ستجسد دور شخصية تدعى “زوي” والتي توصف بأنها واثقة من نفسها ومتوازنة في أي موقف يحدث حولها.

تفاصيل مسلسل Lanterns

ويتبع مسلسل Lanterns، هال جوردان برفقة المجند الجديد في فيلق الـ 'Lanterns'، جون ستيوارت أثناء يحققهما، في لغز غامض عن جريمة قتل في كوكب الأرض، وتحديدًا في الأراضي الأمريكية.

 

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تفاصيل تعاون شركة DC وشبكة HBO لإنتاج مسلسل Lanterns

 أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة، 'DC'، عن تعاونها مع شبكة HBO، لإنتاج مسلسل السوبر هيرو، Lanterns.

وأوضحت شركة DC، أن مسلسل Lanterns، سيتكون من ثماني حلقات، ويتبع المسلسل هال جوردان برفقة المجند الجديد، في فيلق الـ 'Lanterns'، جون ستيوارت، أثناء عملهم في التحقيق حول لغز غامض عن جريمة قىَل في كوكب الأرض، وتحديدًا في الأراضي الأمريكية.

 

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ابطال Lanterns مسلسل Lanterns مشاهدة مسلسل Lanterns

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