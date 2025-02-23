الحبس سنتين لتشكيل عصابي في سرقة المساكن بالسلام

قضت محكمة جنح السلام، بالحبس سنتين لتشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص قي سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بالسلام



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام شخصين بسرقة المساكن وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلان “لهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة السلام بتهمة ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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