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حوادث

بعد قليل، الحكم على البلوجر روكي أحمد بتهمة التحريض على الفسق

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تصدر بعد قليل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الحكم على البلوجر روكي أحمد “مخلى سبيلها”، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور.


ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وانستجرام للبلوجر روكي أحمد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمة.


وتأتي تلك التهم وتندرج تحت قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة، وإذا ثبتت التهم بحق المتهمين سوف يواجهون عقوبة وفقًا لنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، فإذا تورط أحد المتهمين بنشر مواد إباحية تحرض على الفسق فتكون عقوبته وفقًا لنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء».


وتنص المادة على أن “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه”.

وتنص المادة 14 من القانون على «كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

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المحكمة الإقتصادية روكي أحمد البلوجر روكى أحمد

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