الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة أوراق أب واثنين من أبنائه بتهمة قتل شقيقتهم وعشيقها للمفتي

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق أب واثنين من أبنائه بتهمة قتل شقيقتهم وعشيقها في 15 مايو، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 27 مارس المقبل للنطق بالحكم.


وأشار الأب خلال مناقشته أمام النيابة العامة إلى أنه علم بأن ابنته على علاقة محرمة بشاب وعقب تعديه عليها بالضرب طلب منها الاتصال بصديقها بزعم إحضاره للتحدث معه وإقناعه بالزواج منها ولكنه كان عاقد النية للتخلص منهما سويا بالاتفاق مع أشقائها الشباب وقاموا بإطلاق النيران عليهما وإلقائهم بمنطقة صحراوية.

وكانت قد ألقت مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بقتل فتاة وصديقها بطلق ناري، بعد اكتشاف وجود علاقة غير شرعية بينهما، في منطقة 15 مايو بحلوان، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من أحد الأشخاص مفاده تغيب شاب من أقاربه منذ فترة، وأنه كان مرتبطًا بعلاقة غير شرعية بإحدى الفتيات المقيمات بمنطقة المعصرة.

وتبين أن أهل الفتاة وراء الواقعة، كما تبين أن أسرتها استدرجت الشاب وقتلوهما سويًا بمنطقة الجبل حتى عثرت عليهم الأجهزة الأمنية متحللين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة المعصرة

مواد متعلقة

اليوم، نظر جلسة محاكمة المتهمين بقتل زوج شقيقة أحدهما حرقًا في المرج

إحالة أوراق عاطلين لاتهامهما بقتل صديقهما في روض الفرج للمفتي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

7 أرقام قياسية جديدة للملك المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

موقف أندية الثلاثي المصري، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ23

أخبار مصر: التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة، الصحة توجه نصيحة هامة للمدخنين، عقوبة على لاعبي الأهلي بسبب القمة

إحالة أوراق أب واثنين من أبنائه بتهمة قتل شقيقتهم وعشيقها للمفتي

ارتفاع الطماطم والملوخية والسبانخ، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

أنهى حياة شقيقه وأبنائه، اليوم أولى جلسات محاكمة سفاح كفر الأعصر بالشرقية

منوعات

المزيد

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

حريق ضخم يلتهم 100 محل في سوق بطنجة المغربية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة 12 جامعة أهلية جديدة تضم 98 كلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية