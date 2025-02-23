الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لانهاء قوائم الانتظار،إجراء 20 عملية " مياه بيضاء " بمستشفى رمد سوهاج

إجراء 20 عملية مياه
إجراء 20 عملية " مياه بيضاء " بمستشفى رمد سوهاج

 

أكد  الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج  إجراء 20 عملية مياه بيضاء الأسبوع الماضي بمستشفى رمد سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية القضاء على قوائم الإنتظار.

 

كما أكد "دويدار" أن المبادرة تقدم خدماتها لمئات المواطنين أسبوعيًا بمختلف المستشفيات موجهًا شكره وتقديره لجميع الفرق الطبية بالمنشأت الصحية علي مجهوداتهم المبذولة لخدمة وراحة المرضي.

 

واوضح دويدار فى تصريحاته أن إجراء 20 عملية مياه بيضاء تحت إشراف الدكتور سامح ادورد مدير المستشفي والدكتور إسلام سعد السمان مدرس جراحة العيون بكلية الطب بسوهاج والدكتور أدهم صلاح مدرس جراحة العيون بكلية الطب بسوهاج والدكتورة سارة أحمد رئيس قسم العمليات بالمستشفي  موجها بتكثيف الجهود بمستشفيات المحافظة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لأكبر عدد من المستحقين.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسبوع الفرق الطبية القضاء علي قوائم الانتظار المنشات الصحية المواطنين ضمن المبادرة الرئاسية وكيل وزارة الصحة بسوهاج

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يشارك في الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية

إزالة تعديات على 275 فدانا من أملاك الدولة بجرجا في سوهاج

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024/2025

مو صلاح VS عمر مرموش، شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر بالدوري الإنجليزي

منصة FBC، «المستريح الأون لاين» يستولي على 6 مليارات دولار من مليون شخص

هل تصل أسعار الدواجن لـ125جنيها للكيلو؟ رئيس الشعبة يرد "فيديو"

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لهيئة تحرير الشام أو الجيش السوري بدخول جنوب دمشق

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في شباك مانشستر سيتي

وزيرة التنمية المحلية توبخ رئيس حي بولاق الدكرور: لازم يكون في نظافة وانتظام

موعد ومكان مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

فرنسا تسجل أكبر طبق فوندو جبن مذاب في جينيس

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد 23/5/2025

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم حال وجود رفقة مأمونة (فيديو)

تفسير رؤية الترزى في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية والعائلية

المزيد
الجريدة الرسمية