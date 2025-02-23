لانهاء قوائم الانتظار،إجراء 20 عملية " مياه بيضاء " بمستشفى رمد سوهاج

أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إجراء 20 عملية مياه بيضاء الأسبوع الماضي بمستشفى رمد سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية القضاء على قوائم الإنتظار.

كما أكد "دويدار" أن المبادرة تقدم خدماتها لمئات المواطنين أسبوعيًا بمختلف المستشفيات موجهًا شكره وتقديره لجميع الفرق الطبية بالمنشأت الصحية علي مجهوداتهم المبذولة لخدمة وراحة المرضي.

واوضح دويدار فى تصريحاته أن إجراء 20 عملية مياه بيضاء تحت إشراف الدكتور سامح ادورد مدير المستشفي والدكتور إسلام سعد السمان مدرس جراحة العيون بكلية الطب بسوهاج والدكتور أدهم صلاح مدرس جراحة العيون بكلية الطب بسوهاج والدكتورة سارة أحمد رئيس قسم العمليات بالمستشفي موجها بتكثيف الجهود بمستشفيات المحافظة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لأكبر عدد من المستحقين.





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