كل ما تريد معرفته عن تطورات علاقات التعاون بين مصر وزامبيا

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية "هاكيندي هيشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية

ونرصد أبرز المعلومات عن تطورات علاقات التعاون بين البلدين:

- علاقات تاريخية وسياسية متميزة تجمع بين مصر وزامبيا.

- مصر وزامبيا تجمعهما علاقات تعاون وثيقة على مدار السنوات الماضية.

- تعمل البلدين على دفع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى مستوى العلاقات السياسية.

السيسي يستقبل رئيس زامبيا بقصر الاتحادية

- زيارة الرئيس الزامبي تمثل دفعة قوية لتوثيق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.

- العمل على تعزيز التعاون بين مصر وزامبيا في عدد من المجالات المختلفة.

- العمل على التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة، وتعظيم الاستثمارات، والثروة السمكية.

- زيارة الرئيس الزامبي إلى مصر ستشهد عقد منتدى أعمال مصري-زامبي، وهو ما يعكس اهتمام القاهرة بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع لوساكا مع التركيز علي عدد من القطاعات ذات الأولوية للجانب الزامبي والتي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية ومن أهمها قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة.

- الأهمية التي تُوليها مصر لتدعيم مسار الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول الأفريقية، والتي تكللت بتدشين آلية لضمان الصادرات والاستثمارات في أفريقيا لتشجيع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في الدول الأفريقية.

تفاصيل التعاون الثنائي القائم بين القاهرة ولوساكا

- التعاون الثنائي القائم بين القاهرة ولوساكا في المجال الصحي حيث أنه جار العمل عى تفعيل مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية والتي تم التوقيع عليها لضمان سرعة نفاذ الدواء المصري الي السوق الزامبية، وذلك في ضوء تنافسية الدواء المصري من حيث الجودة العالية والسعر المناسب.

- التنسيق القائم بين شركة "المقاولون العرب" ووزارة البنية التحتية الزامبية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية في زامبيا.

- وجود استثمارات مصرية كبيرة قائمة في السوق الزامبية وأبرزها استثمارات شركة السويدي في مجال الطاقة، وما تقدمه هذه الشركات من نموذج مشرف للاستثمارات المصرية في زامبيا، وفي أفريقيا بشكل عام، ودورها البارز في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وخلق فرص عمل كبيرة للعمالة الزامبية.

- التطلع لدعم علاقات التعاون الثنائي بين القاهرة ولوساكا من خلال الشركات المصرية العاملة في قطاع الكهرباء والطاقة في زامبيا.

- التعاون القائم بين البلدين في مجالات: الدواء والبنية التحتية خاصة الطرق، والزراعة، والموارد المائية والري كما أن زيارة رئيس زامبيا إلى مصر ستسهم في وضع إطار للتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

- حرص البلدين على تطوير علاقات التعاون مع شقيقتها مصر، ودفعها نحو آفاق أرحب من العمل المشترك، فضلا عن مواصلة التشاور مع مصر بشأن القضايا والتحديات التي تواجه إفريقيا، خاصة في ظل الدور المصري الرائد تحت قيادة الرئيس على الصعيد الإفريقي، وجهودها في دفع عملية التنمية وصيانة السلم والأمن بالقارة الإفريقية.

- تطلع البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في زامبيا، بالإضافة إلى التنسيق بشأن قضايا المنطقة والقارة الأفريقية.



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