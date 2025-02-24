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أخبار مصر

السيسي يستقبل اليوم رئيس زامبيا لتعزيز العلاقات وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية "هاكيندي هيتشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأعرب رئيس جمهورية زامبيا مؤخرا تطلعه لدعم علاقات التعاون الثنائي بين القاهرة ولوساكا من خلال الشركات المصرية العاملة في قطاع الكهرباء والطاقة في زامبيا.

كما أعرب هاكيندي هيشيليما عن تقديره للدعم المصري والتعاون القائم بين البلدين في مجالات: الدواء والبنية التحتية خاصة الطرق، والزراعة، والموارد المائية والري، مؤكدًا أن زيارته إلى مصر ستسهم في وضع إطار للتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
 

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