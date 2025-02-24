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دين ودنيا

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الشرح، بعض النعم التي أنعم الله بها على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، موضحا معنى «أنقض ظهرك» في الآية الكريمة.

 

سورة الشرح الآية 3

قال تعالى: «الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ».

الذي أنقض ظهرك. [ الشرح: 3]
سورة الشرح الآية 3

ما معنى أنقض ظهرك؟

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: وأَنْقَضَ ظَهْرَكَ أي: أثقله وأوهنه وأتعبه، حتى سمع له نقيض، وهو الصوت الخفي الذي يسمع من الرّحل الكائن فوق ظهر البعير، إذا كان هذا الرحل ثقيلا، ولا يكاد البعير يحمله إلا بمشقة وعسر، والمعنى: لقد شرحنا لك- أيها الرسول الكريم- صدرك، وأزلنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء الرسالة، وعصمناك من الذنوب والآثام، وطهرناك من الأدناس، فصرت- بفضلنا وإحساننا- جديرا بحمل هذه الرسالة، بتبليغها على أكمل وجه وأتمه.

وأوضح الشيخ طنطاوي: فالمراد بوضع وزره عنه صلى الله عليه وسلم مغفرة ذنوبه، وإلى هذا المعنى أشار الإمام ابن كثير بقوله: قوله- تعالى-: وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ بمعنى لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ. وقال غير واحد من السلف في قوله: الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ أي: أثقلك حمله، ويرى كثير من المفسرين أن المراد بوضع وزره عنه صلى الله عليه وسلم: إزالة العقبات التي وضعها المشركون في طريق دعوته، وإعانته على تبليغ الرسالة على أكمل وجه، ورفع الحيرة التي كانت تعتريه قبل النبوة.

 

ما المراد بالوزر؟

وأكمل طنطاوي: قال بعض العلماء: وقد ذكر جمهرة المفسرين أن المراد بالوزر في هذه الآية: الذنب، ثم راحوا يتأولون الكلام، ويتمحلون الأعذار، ويختلفون في جواز ارتكاب الأنبياء للمعاصي، وكل هذا كلام، ولا داعي إليه، ولا يلزم حمل الآية عليه، والمراد- والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم- بالوزر: الحيرة التي اعترته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، حين فكر فيما عليه قومه من عبادة الأوثان. 

وتابع طنطاوي: وأيقن بثاقب فكره أن للكون خالقا هو الجدير بالعبادة، ثم تحير في الطريق الذي يسلكه لعبادة هذا الخالق، وما زال كذلك حتى أوحى الله إليه بالرسالة فزالت حيرته. ولما دعا قومه إلى عبادة الله، وقابلوا دعوته بالإعراض... ثقل ذلك عليه، وغاظه من قومه أن يكذبوه... وكان ذلك حملا ثقيلا... شق عليه القيام به.

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الشيخ محمد سيد طنطاوي

نعم الله على رسوله

وواصل طنطاوي: فليس الوزر الذي كان ينقض ظهره، ذنبا من الذنوب، ولكنه كان هما نفسيا يفوق ألمه، ألم ذلك الثقل الحسى، فلما هداه الله- تعالى- إلى إنقاذ أمته من أوهامها الفاسدة، كان ذلك بمثابة رفع الحمل الثقيل، الذي كان ينوء بحمله. لا جرم كانت هذه الآية واردة على سبيل التمثيل، واقرأ إن شئت قوله- تعالى-: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.

وأتم: ويبدو لنا أن هذا القول الثاني، هو الأقرب إلى الصواب؛ لأن الكلام هنا ليس عن الذنوب التي ارتكبها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة- كما يرى بعض المفسرين- وإنما الكلام هنا عن النعم التي أنعم بها- سبحانه- عليه والتي من مظاهرها توفيقه للقيام بأعباء الرسالة، وبإقناع كثير من الناس بأنه على الحق، واستجابتهم له صلى الله عليه وسلم.

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