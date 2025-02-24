الإسكان: جار الانتهاء من أعمال المرافق والطرق والاتصالات بمشروع سكن مصر

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إنه جارٍ الانتهاء من أعمال المرافق والطرق والاتصالات بمشروع سكن مصر بأرض المعارض 1، 2.

وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي على ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة ليتم استكمال الخطة الموضوعة لتسليم كافة الوحدات بالمنطقتين أرض المعارض 1،2 لحاجزيها.

وشدد على المسؤولين والشركات العاملة بالجهاز على مواصلة المجهودات المبذولة لإنهاء كافة الأعمال فى توقيتها المحددة وكذا العمل على أعمال الصيانة، والتطوير الدائم لكافة مرافق المدينة والحفاظ على مظهر المدينة باستمرار.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) بمدينة القاهرة الجديدة، مسلسل أرقام (3 - 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 /02/ 2025.

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 46، يوم الثلاثاء 25 /2/ 2025، ووحدات العمارة 51، يوم الأربعاء 26 /2/ 2025، ووحدات العمارة 52، يوم الخميس 27 /2/ 2025، ووحدات العمارة 53، يوم الأحد 2 /3/ 2025، ووحدات العمارة 54، يوم الإثنين 3 /3/ 2025، ووحدات العمارة 55، يوم الثلاثاء 4/ 3 /2025، ووحدات العمارة 56، يوم الأربعاء 5 /3/ 2025، ووحدات العمارة 62، يوم الخميس 6 /3/ 2025، ووحدات العمارة 63، يوم الأحد 9 /3/ 2025، ووحدات العمارة 60، يوم الإثنين 10 /3/ 2025، ووحدات العمارة 61، يوم الثلاثاء 11 /3/ 2025.



وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الممشى السياحي بالكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة، والذي يعد من أبرز المعالم الترفيهية في المدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات الممشى، والذي يمتد بطول 4.2 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط، ويهدف إلى توفير بيئة ترفيهية متكاملة لسكان المدينة وزوارها، ويتميز بتوفير مسارات مخصصة للمشاة، وأخرى للجري وركوب الدراجات، مما يجعله وجهة مثالية لممارسة الرياضة والاستمتاع بالطبيعة.

كما تم تصميم المشروع ليشمل مساحات مفتوحة ويضم العديد من المرافق الترفيهية، بما في ذلك كافيتريات ومطاعم متنوعة بالإضافة إلى برجولات ومقاعد جلوس موزعة على طول الممشى، كما تم تخصيص مناطق لألعاب الأطفال، مما يجعله مناسبًا للعائلات، وتم تجهيز الممشى بالخدمات الأساسية، مثل دورات المياه العامة ومواقف السيارات، ويحتوي على مساحات خضراء واسعة، ومشايات تمتد على طول الشاطئ، مما يضفي طابعًا جماليًا مميزًا على المنطقة.

وخلال الجولة، التقى المهندس شريف الشربيني عددا من المواطنين، مستمعا لطلباتهم ومقترحاتهم بتوفير عدد من الخدمات بالمدينة، وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه يقوم بزيارة كافة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة لمتابعة كافة الأعمال والانتهاء منها لتوفير كافة الخدمات للمواطنين بأعلى جودة، قائلا: "أنا معاكم على الأرض وطلباتكم سيتم متابعتها والعمل على تنفيذها".

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