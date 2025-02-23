الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

حماس: لن نتفاوض مع إسرائيل عبر الوسطاء إلا بعد إطلاق سراح الأسرى

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قالت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، إنها لن تتفاوض مع دولة الاحتلال عبر الوسطاء إلا بعد إطلاق سراح الأسري الفلسطينيين.

 

الضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق التبادل والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين 

وكانت حركة حماس قد طالبت اليوم الوسطاء والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق التبادل والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من دون أي تأخير.

واعتبرت أن “تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يكشف مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته”، مؤكدة أن تذرع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف إلى التهرب من التزامات الاتفاق.

 

إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني

وكان من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني أمس السبت، عقب إتمام حركة حماس تسليم 6 أسرى إسرائيليين، لكن نتنياهو قرر تأجيل إطلاق سراحهم ردا على ما قاله عن انتهاكات من قبل حماس.

وزعم مكتب نتنياهو أمس السبت، إنه في ضوء الانتهاكات المتكررة من قبل حماس، بما في ذلك المراسم التي تذل رهائننا والاستغلال الساخر لرهائننا لأغراض دعائية، فقد تقرر تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذي كان مخططا له أمس حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن التاليين، وبدون المراسم المهينة.

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