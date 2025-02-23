الأحد 23 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير الطيران يبحث مع السفير الياباني أوجه التعاون وسبل تنشيط الحركة الجوية

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، فيتو

استقبل اليوم الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني،  السفير إيواي فوميو سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربيه، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون المشترك وسُبل تنشيط الحركة الجوية بين البلدين، كما تم إستعراض الفرص الاستثمارية بقطاع الطيران المدني.

 

وزير الطيران  يبحث مع السفير الياباني أوجه التعاون المشترك وسبل تنشيط الحركة الجوية

 

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان فرص دعم مجالات التعاون الحالية والمستقبلية، خاصة المرتبطة بزيادة الحركة الجوية والسياحية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التبادل السياحي والثقافى والتجارى.

كما تم مناقشة مساهمة هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) في تمويل مشروع تطوير وإنشاء مبنى الركاب رقم (2) بمطار برج العرب الدولي، والذي يُعد أول مبنى صديق للبيئة في المطارات المصرية حيث ساهم في توفير بنية تحتية متطورة تواكب أحدث المعايير البيئية العالمية، بما يعزز من تجربة المسافرين ويشجع بمزيد من الرحلات السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

 

و شهد اللقاء أيضًا مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المطارات، خاصة في ضوء  رؤية وزارة الطيران المدني نحو دفع مزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني المصرى.

 

وفى بداية اللقاء؛ رحب الدكتور سامح الحفني بالسفير الياباني الجديد، متمنيًا له مزيد من النجاح والسداد في مهامه، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر واليابان في مختلف الأصعدة التنموية،، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات  في مختلف أنشطة الطيران المدنى، وأشار الحفنى إلى أن قطاع الطيران المدني يُولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز علاقات التعاون مع الجانب الياباني في مجالات النقل الجوي.

 

ومن جانبه، أعرب السفير الياباني عن اعتزازه بالعلاقات القوية والمتواصلة التي تربط بين مصر واليابان؛ مشيرًا إلى أن  بلاده تتطلع إلى زيادة حركة السفر المباشرة بين القاهرة وطوكيو خاصة مع تزايد اٍهتمام السائح اليابانى بالمقاصد الثقافية والتراثية المصرية القديمة.

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