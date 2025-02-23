الأحد 23 فبراير 2025
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السور وقع على المعزين، إصابة 8 أشخاص أثناء تأدية واجب عزاء بالشرقية

اسعاف الشرقية،فيتو
اسعاف الشرقية،فيتو

شهدت عزبة الجعفرية الكبري التابعة لقرية غزالة عبدون بنطاق مركز فاقوس محافظة الشرقية واقعة مؤسفة بعد سقوط سور بالطين على عدد من المواطنين أثناء تأدية واجب عزاء في وفاة طفل عثر عليه غريقا الساعات الماضية مما أسفر عن إصابة 8 اشخاص بينهم 3 حالات خطرةن وجرى نقل المصابين لمستشفيي فاقوس العام وجامعة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل وفاة طفل واصابة والده بسبب شاشة التلفاز بالشرقية

تلقت غرفة عمليات اسعاف الشرقية اخطارا بوقوع انهيارسورعلى عدد من المواطنين بعزبة الجعفرية الكبري التابعة لقرية غزالة عبدون مركز فاقوس اثناء تأدية واجب العزاء في طفل يدعى فارس ابراهيم والذى عثر عليه غارقا في مياه ترعة غزالة عبدون التابعة لدائرة المركز، وذلك بعد تغيبه عن منزل أسرته لمدة يومين.

وعلي الفورانتقلت الاجهزة الامنية لمكان البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين انهيارسوربالطين بارتفاع مترين ونصف ما أسفر عن اصابة 8 مواطنين بكسوروجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وهم كل من:"محمد احمد حسن مكاوي" 62 سنة و"السيد عبدالنبي عبدالرحمن"35 سنة و"محمود ابراهيم احمد عبدالكريم" 48 سنة و"محمد محمود عبدالرحمن" و"علاء محمد موسي" 32 سنة وجري نقلهم لمستشفي فاقوس العام (اصابات متوسطة الي خفيفة وسيتم خروجهم من المستشفى في وقت لاحق ) و"محمد موسي حسن علي"73 سنة (جد المتوفي) و"عبدالهادي محمد عبد الهادي"55 سنة وجري تحويلهما لمستشفي الزقازيق الجامعي نظرا لخطورة حالتهما و"محمد حسن عبدالقادر حسانين" 62 سنة بالمعاش تم تحويله لمستشفى العين وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

العثور على جثة طفل غارقا فى ترعة بعد تغيبه عن منزل أسرته 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا في وقت سبق يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل بتغيبه عن المنزل لمدة يومين.

وتبين أن الطفل يدعى  "فارس إ م م"12 عاما معاق ذهنيا ومقيم قرية غزالة عبدون مركز فاقوس واختفى عن منزل أسرته صباح يوم الجمعة أثناء اللهو بالقرب من منزله وأثناء ذلك انذلقت قدماه وسقط بالترعة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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