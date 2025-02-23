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سياسة

"الصحفيين" تدعو الجمعية العمومية للاجتماع العادي ٧ مارس

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 7 مارس 2025م إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابة (76 لسنة 1970م).
 

دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 

يتضمن جدول الأعمال ما يلي: 
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس  2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
        
• في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى ( 50% + 1 ) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 21/3/2025م ( 25 % ). 
 

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